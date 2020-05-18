В пятницу, 15 мая, мэром Челябинска Натальей Котовой было объявлено, что на остановках общественного транспорта в Челябинске начнут раздавать многоразовые маски для жителей города.
С самого раннего утра сегодня, 18 мая, средства индивидуальной защиты в отдельной упаковке с памяткой стали выдавать горожанам.
С 7:30 утра работа велась на остановках Комсомольская площадь, Кинотеатр Аврора, перекрестки Воровского/Доватора и Чичерина/Проспект Победы.
А с 8:45 на ЖД Вокзале, около двух МФЦ (на улицах Труда и Комарова), а также на перекрестке Воровского/Блюхера.
«На сегодня подготовили к раздаче 6 тысяч масок. И их будут раздавать, пока маски не кончатся», — поделились в пресс-службе администрации Челябинска.
Завтра, 19 мая, в городе продолжат раздачу многоразовых масок. О точках и времени выдачи сообщат позднее.