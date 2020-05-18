В Челябинске на остановках начали раздачу многоразовых масок

Первая партия составила 6 тысяч изделий.

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В пятницу, 15 мая, мэром Челябинска Натальей Котовой было объявлено, что на остановках общественного транспорта в Челябинске начнут раздавать многоразовые маски для жителей города.

С самого раннего утра сегодня, 18 мая, средства индивидуальной защиты в отдельной упаковке с памяткой стали выдавать горожанам.

С 7:30 утра работа велась на остановках Комсомольская площадь, Кинотеатр Аврора, перекрестки Воровского/Доватора и Чичерина/Проспект Победы.

А с 8:45 на ЖД Вокзале, около двух МФЦ (на улицах Труда и Комарова), а также на перекрестке Воровского/Блюхера.

«На сегодня подготовили к раздаче 6 тысяч масок. И их будут раздавать, пока маски не кончатся», — поделились в пресс-службе администрации Челябинска.

Завтра, 19 мая, в городе продолжат раздачу многоразовых масок. О точках и времени выдачи сообщат позднее.