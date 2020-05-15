Бесплатные маски начнут выдавать на остановках общественного транспорта в Челябинске

О мерах по сдерживанию коронавируса в мегаполисе губернатору рассказала мэр Наталья Котова.

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Сегодня, 15 мая, состоялся очередной брифинг губернатора Челябинской области Алексея Текслера по ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе. Мэр Челябинска Наталья Котова также приняла в нем участие и доложила губернатору о ситуации непосредственно в столице Южного Урала.

Отмечалось, что администрация города, а также все подведомственные учреждения и управления переведены в режим повышенной готовности.

«Проводится санитарная обработка улично-дорожной сети, остановок транспорта. В автотранспорте ведется трехкратная ежедневная обработка дезсредствами всего подвижного состава: трамваев, троллейбусов и муниципальных автобусов. Автобусы частных перевозчики проводят дезинфекцию 2 раза в день», — подчеркнула Наталья Котова.

Также в рамках проведения мероприятий по предупреждению коронавирусной инфекции в ежедневном режиме в соответствии с графиком ведется обработка крупных магистралей города.

«За последние 4 дня помыто 25 остановок, 475 погонных метров шумозащитных экранов. Подрядными организациями ведется работа по очистке и вывозу мусора на специализированный полигон. За это время вывезли 240 кубических метров мусора и 723 тонны грязи», — отметила глава Челябинска.

Очистку осуществляют в среднем 332 дорожных рабочих, задействовано 101 единица техники. Ежедневно на дорогах города работает 27 единиц поливочных машин, 21 вакуумный пылесос и 37 единиц МТЗ-щеток. А касательно дворовых территорий, то подрядные организации проводят уборку и дезинфекцию дворов 2-3 раза в неделю. МЧС предоставило помощь в обработке подъездов — было выделено ранцевое оборудование.

Также продолжается помощь населению по предоставлению продуктовых наборов и лекарственных средств для людей старше 65 лет.

Помимо этого, было выделено 20 миллионов на оказание помощи в продуктовых наборах (9,5 тысяч) и на пособия по безработице.

«Наборы были предоставлены семьям с детьми-инвалидами, которые находятся в социально-опасном положении, инвалидам первой группы и семьям, которые воспитывают 5 и более детей. А помощь в размере 5 тысяч рублей на сегодняшний день оказана 1 512 челябинцам — лишь половина из заготовленного фонда», — рассказала Наталья Котова.

Также продолжают доставлять горячее питание для 425 граждан, которые раньше получали его в столовых. Это многодетные и малообеспеченные семьи, и те, кто находятся в учреждениях для лиц без определенного места жительства.

В администрации также рассказали, что продолжают работать по соблюдению челябинцами масочного режима, который был введен в регионе с 12 мая.

«В первую очередь под наблюдение попадают социальные учреждения. В МФЦ увидели, что не все жители города приходят в масках. Мы приняли решение, что предприятия города, которые готовы оказать спонсорскую помощь в выделении масок ее окажут, за вчерашний день выдали около 10 тысяч масок. Также начали работу с нашим небюджетным фондом „Развитие Челябинска“, куда поступают средства от предпринимателей. Мы готовы эти деньги направить на приобретение масок и организовать их раздачу по Челябинску. С завтрашнего дня маски будут раздаваться на остановка общественного транспорта и в социальных учреждениях», — поделилась мэр города.

Наталья Котова отдельно отметила, что не все челябинцы соблюдают масочный режим. Более 10 процентов горожан приходят без масок в МФЦ. В транспорте отсутствуют маски примерно у 15 процентов челябинцев.