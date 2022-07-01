Реку Миасс в Челябинске начнут очищать от тины и мусора в начале июля

Жители областного центра жалуются на плохое состояние водоема

Со следующей недели поверхность реки Миасс в Челябинске начнут очищать от растительности и мусора, сообщили ИА «Первое областное» сегодня, 1 июля, в министерстве экологии Челябинской области. Из-за задержек с поставкой специализированной техники этим займется подрядная организация.

Напомним, что регулярно очищать акваторию реки Миасс в черте Челябинска начали с 2019 года. По данным Минэкологии, общая площадь очищенной водной поверхности составила более 54 гектаров. В том числе в прошлом году от тины, водорослей и бытового мусора было освобождено более 42 гектаров акватории на участке от плотины пруда Коммунар до моста по улице Братьев Кашириных.

Жители города обратили внимание, что в этом году работы так и не начались, несмотря на то что Миасс заметно зарос и приобрел непрезентабельный вид.

В министерстве экологии пояснили, что в начале 2022 года подведомственное учреждение Центр экологического мониторинга Челябинской области заключило контракт на поставку специализированной техники, с тем чтобы самостоятельно выполнять такого рода работы. Однако в связи с «обстановкой в стране и мире» сроки поставки сдвинулись.

«В связи с этим для очистки акватории реки Миасс в городской черте в ближайшее время определен подрядчик», — уточнили в Минэкологии.

Добавим, что в 2022 году в Челябинской области выбрали подрядчика для разработки проекта экологической реабилитации реки Миасс. Им стала фирма из Казани «Агроинвестстрой». Проведение экологической реабилитации реки и уборки донных иловых отложений запланировано на 2023—2024 годы областным министерством экологии.