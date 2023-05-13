В Челябинске на месяц закроют движение по улице Агалакова из-за реконструкции теплотрассы

Когда ограничат движение и на каком участке улицы

В Ленинском районе Челябинска на месяц закроют движение по участку улицы Агалакова в связи с реконструкцией теплотрассы. Дорога будет перекрыта уже с понедельника, 15 мая, с шести часов утра, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

«Для проведения реконструкции теплотрассы с 6 часов 15 мая до 20 часов 15 июня будет закрыто движение транспорта по улице Агалакова в районе домов № 58 и № 66»,— уточнили в мэрии.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, с 1 мая в Тракторозаводском районе Челябинска в связи с реконструкцией теплотрассы ограничено движение транспорта на участке улицы Танкистов от дома № 148 до дома № 152а.

С 28 мая по 20 июня движение транспорта перекроют на перекрестке проспекта Ленина и улицы Российской. Там будут менять водопровод. Работы будут проходить открытым способом прямо на проезжей части.

С 10 мая на пересечении проспекта Ленина и улицы 3-го Интернационала начали ремонт водопровода к домам № 29 и № 34.По проспекту Ленина до 22 июня в районе этих домов будет ограничено движение транспорта, а по улице 3-го Интернационала ограничения будут действовать с 21 мая по 22 июня включительно.