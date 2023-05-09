В центре Челябинска на полтора месяца ограничат движение по полосам

На участке улицы завтра стартует капремонт водовода

С 10 мая по 22 июня в областном центре ограничат движение для транспорта на проспекте Ленина. Как сообщили в пресс-службе мэрии, речь идет об участках, расположенных возле домов № 29 и № 34 на Ленина (в районе пересечения с улицей 3-го Интернационала). Там коммунальщики завтра утром приступят к капитальному ремонту водовода, из-за чего на какое-то время придется объезжать крайние правые полосы.

Ограничивают транспорт в движении уже с 8 часов утра среды, 10 мая, до 8 часов вечера 22 июня. Водителям советуют заранее планировать свой маршрут перед поездкой через этот участок центра города.

Напомним, что еще одно ограничение для автомобилистов действует в Тракторозаводском районе. На улице Танкистов стартовала реконструкция теплотрассы. Транспорту будет трудно ездить по участкам этой улицы на протяжении почти двух месяцев.