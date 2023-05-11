На крупном перекрестке в центре Челябинска почти на месяц перекроют движение транспорта

На пересечении проспекта Ленина и улицы Российской с 28 мая начнут замену водовода

В Челябинске на крупном перекрестке проспекта Ленина и улицы Российской с 28 мая по 20 июня заблокируют движение транспорта. На участке будут менять водопровод открытым способом. Распоряжение об этом подписал накануне глава комитета дорожного хозяйства города Андрей Ксензов.

Участок водопровода к домам № 36—36а по проспекту Ленина полностью заменят. Работы будут проходить открытым способом на проезжей части. Поэтому движение всего транспорта будет перекрыто с 28 мая до вечера 20 июня.

Это не первый участок в центре города, где из-за коммунальных работ ограничат движение. С 10 мая на пересечении проспекта Ленина и улицы 3-го Интернационала начали ремонт водопровода к домам № 29 и № 34. По проспекту Ленина до 22 июня в районе этих домов будет ограничено движение транспорта, а по улице 3-го Интернационала ограничения будут действовать с 21 мая по 22 июня включительно.

Напомним, что еще одно ограничение почти на два месяца действует в Тракторозаводском районе.На улице Танкистов реконструируют теплотрассу.