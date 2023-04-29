В Тракторозаводском районе Челябинска ограничат движение по двум улицам из-за реконструкции теплосетей

Рассказываем, где и когда будет закрыто движение

В Тракторозаводском районе Челябинска на два месяца ограничат движение транспорта на участке улицы Танкистов в связи с реконструкцией теплотрассы. Под ограничения попадут участки и других улиц. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«С 8 часов 1 мая до 22 часов 1 июля вводится ограничение движения транспорта по одной из полос автодороги по улице Танкистов от дома № 148 до дома 152А. Просим автомобилистов заранее планировать свои маршруты и отнестись с пониманием к временным трудностям»,— уточнили в мэрии.

Кроме того, при выполнении работ на две недели полностью перекроют движение по улице Салютной в районе дома № 148 по улице Танкистов. Ограничения будут действовать с 8 утра 15 июня до 22 часов вечера 30 июня.







Реконструировать участок теплотрассы в районе вышеупомянутых домов будет компания «УСТЭК-Челябинск». Там отметили, что в последний раз теплосети там ремонтировали в 90-х годах прошлого века. Во время предстоящих работ специалисты заменят старые трубы на новые стальные в ППУ-изоляции, срок службы которых до 30 лет. Они помогут повысить надежность теплоснабжения одного из старейших районов города.