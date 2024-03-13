В Челябинске автобус № 3 перестанет ходить в Ленинский район с лета

Конечной остановкой станет ЮУрГУ

С 31 июля автобус № 3, который сейчас соединяет северо-запад Челябинска и Ленинский район, изменит свой маршрут и будет переведен на регулируемый тариф. Транспорт будет следовать от ЧВВАКУШа до ЮУрГУ, сообщили в телеграм-канале «Челябинский общественный транспорт».

Автобус направят по улицам Березовой, Шагольской, Профессора Благих, Бейвеля, Чичерина, проспекту Победы, Салавата Юлаева, Братьев Кашириных, Северной, Гостевой, Худякова, Лесопарковой и проспекту Ленина. От ЮУрГУ затем в Ленинский район может будет добраться на автобусах № 81 и 482, а также на троллейбусе № 10, совершив бесплатную пересадку по пересадочному билету.

Кроме того, маршрут переведут на регулируемый тариф. Это значит, что пассажиры смогут отслеживать автобус на картах и оплачивать проезд картами. А профильные ведомства смогут контролировать работу маршрута и штрафовать перевозчика за нарушения.

С 31 июля и по 31 октября на маршрут будут выходить 15 малых автобусов. Курсировать они будут каждые 8—15 минут. С 1 ноября на замену им придут 12 средних автобусов повышенной комфортности.