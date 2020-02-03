В Челябинске на карантин закрыли 432 класса

Общих ограничений в городе пока не объявили.

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В Челябинске растет заболеваемость гриппом и ОРВИ, по этому поводу прошли заседания городского и областного штабов. В городе увеличивается количество заболевших в каждой возрастной группе, кроме малышей до трех лет. Об этом сообщила глава горздрава Наталья Горлова.

«Мониторинг заболеваемости осуществляется в ежедневном режиме. Ситуация оценивается как предэпидемическая. На данный момент на карантин закрыто 432 класса из 5645, 10 зданий школ», — отметила Наталья Горлова.

Решение о закрытии всех школ на карантин будет принято только когда эпидпорог будет превышен на 20%.

Медицинские учреждения готовы к эпидемии, в них есть достаточный запас необходимых для лечения препаратов.