Еще больше школ закрыли на карантин в Челябинске

Детей отправили на внеплановые каникулы.

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На сегодняшний день учебный процесс приостановили в семи школах Челябинска.

«Отмечу, что многие школы состоят из нескольких строений, и закрыты они частично. Например, в школах № 28, № 94, № 108 на карантине находятся только по одному зданию», — сообщила пресс-секретарь городского комитета по делам образования Екатерина Самарина корреспонденту сайта Telefakt. ru.

Число заболевших в городе уже подбирается к эпидемиологическому порогу, только на прошлой неделе зафиксировано 11,5 тысяч случаев ОРВИ и гриппа.

Тревожная обстановка в Челябинске возникла когда 13-летняя школьница скончалась в больнице от тяжелой формы гриппа.