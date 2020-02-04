Эпидемия гриппа и ОРВИ объявлена в Челябинской области

В регионе заболели более 36 000 человек.

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Управление Роспотребнадзора по Челябинской области сообщило, что на прошедшей неделе был превышен эпидпорог заболеваемости, он оказался выше на 24,5%. За пятую неделю года в регионе гриппом и ОРВИ заболели 36 133 человека, это на 44% больше, чем за предыдущие 7 дней.

«По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ в настоящее время имеет смешанную этиологию и обусловлена циркуляцией вирусов гриппа А и В, в том числе гриппа пандемического А (H1N1), парагриппа, аденовирусов и риновирусов», — сообщила заместитель руководителя ведомства Светлана Лучинина.

На заседании оперативного штаба по профилактике было решено перейти к выполнению комплексного плана по борьбе с гриппом и респираторными инфекциями. В первую очередь будут введены карантинные мероприятия в учреждениях социальной сферы.

В период эпидемии особое внимание будет уделено дезинфекции в учреждениях, где проводят много времени дети. При одновременном отсутствии в организованном коллективе детсадовцев или школьников в количестве более 20%, как и прежде, будут вводиться карантины в классах и зданиях в целом не менее чем на неделю.

Согласно Комплексному плану по профилактике этих сезонных заболеваний будет введено ограничение на проведение массовых, культурных и спортивных мероприятий в закрытых посещениях. Праздник и соревнования на открытом воздухе не попадут под запрет. В магазинах и общественном транспорте должен быть введен масочный режим, а во всех организациях социальной сферы — особый дезинфекционный. Карантины коснуться и студенческих общежитий.

Жителей области призывают чаще делать влажную уборку и проветривать помещения.

Призвали активизироваться и аптеки. Фармацевтов попросили позаботится о запасе противовирусных препаратов, а также самим обзавестись масками.

«Уважаемые родители! Если Ваш ребенок заболел, не отправляйте его в школу или детский сад, не посещайте организации дополнительного образования или спортивные секции. В период эпидемии откажитесь от проведения массовых мероприятий (праздников, дней рождений) в развлекательных или игровых центрах», — обратились в Роспотребнадзоре к родителям школьников и детсадовцев.

В Челябинске на карантин уже закрыли 23 школы: спортивная школа-интернат в Ленинском районе, школа-интернат № 3, школы № 25, 42, 130, 47, 24, 109, 116, 127, филиал лицея № 11, школы № 72, 108, 137, 148, 28, 32, 4, 45, 115, 54, 94, и филиал 55-ой школы.

Беременных женщин, жителей с хроническими заболеваниями и пенсионеров старше 65-ти лет просят без сильной необходимости не ходить туда, где скапливается много людей, а также не забывать про маски.

Напомним, главным санитарным врачом уже 24 января был наложен ряд профилактических запретов в медучреждениях и объектах соцзащиты. Был введен масочный режим и отменены посещения пациентов в стационарах.

Кроме того, в ведомстве в очередной раз отметили, что случаев заболевания новый коронавирусом, который был зарегистрирован сначала в КНР, а затем и в ряде других стран, выявлено не было.

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области информирует, что случаев заболевания новым коронавирусом 2019-nCoVна территории Челябинской области не выявлено.

«Челябинска и г. Магнитогорска в отношении лиц, прибывающих из-за рубежа, организовано медицинское наблюдение за гражданами КНР, проживающими на территории Челябинской области в местах их учебы и проживания, а также за жителями Южного Урала, вернувшимися из КНР», — рассказала Светлана Лучинина.

Инкубационный период нового коронавируса составляет 14 дней. Если вы недавно вернулись из Поднебесной и ощутили у себя признаки простуды — немедленно обратитесь к врачу.