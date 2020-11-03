В Челябинске на два месяца ограничат движение по одной из центральных улиц

На участке в несколько километров будут проводиться ремонтные работы.

Послушать 00:00 В Челябинске из-за проведения ремонтных работ почти на два месяца ограничат движение по улице Васенко. Подробнее рассказали в пресс-службе администрации города. «С 2 ноября ограничено движение транспорта по улице Васенко на участке от дома № 41 до № 65-а. Подрядная организация ООО „Электротекс-ЧЕЛ“ проводит работы по капитальному ремонту водовода. Окончание ремонта запланировано на 30 декабря»,— сообщили в мэрии Челябинска. Также в администрации города отметили, что движение транспорта по проспекту Ленина и улице Коммуны не ограничено. Водителей просят заранее планировать маршруты во избежание неприятных ситуаций.