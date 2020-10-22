Путин заявил, что у правительства нет планов вводить жёсткие ограничения из-за коронавируса

Глава государства в режиме ВКС встретился с промышленниками страны.

Послушать 00:00

Владимир Путин в режиме видеоконференции провел встречу с членами правления Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей». Одним из вопросов, который был поднят на совещании, стала возможность введения жёстких, карательных мер из-за растущего числа зараженных новой коронавирусной инфекцией. Глава государства заверил промышленников, что этого в планах правительства нет.

«Несмотря на повышение количества тех, кто, к сожалению, болеет новой вирусной инфекцией, все-таки, вы правы, наши медики в целом научились бороться с ней. Появились препараты, медикаменты, вакцины сейчас появляются. Генеральный путь борьбы — это, конечно, продолжение тестирования, укрепление системы здравоохранения, индивидуальные средства защиты, соблюдение мер предосторожности, предлагаемые специалистами, санитарными врачами, и, конечно, вакцинация. Нужно разворачивать вакцинацию по всей стране», — заявил Владимир Путин.

В ходе разговора о вакцинировании президент России анонсировал скорый выход на рынок уже третьей вакцины от COVID-19 отечественного производства. Владимир Путин отметил, что это хороший бизнес: по предварительным данным, годовой оборот препарата на мировом рынке оценили в 100 миллиардов долларов.

«Смертность у нас, к сожалению, подросла — мы с коллегами сегодня с утра смотрели — от COVID по сравнению с весной. Но специалисты говорят, что это связано еще и с тем, что лучше начали и более тщательно фиксировать причины смертности. Общая смертность упала почти в два раза по сравнению с весной, а это все-таки основной показатель состояния системы здравоохранения в целом», — прокомментировал Путин.

В этой связи президент России отметил, что точечные меры оправданы и будут применяться в дальнейшем. Владимир Путин заверил, что правительство страны тщательным образом анализирует все, что происходит в связи с пандемией в экономике и в ее отдельных отраслях.