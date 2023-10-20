В Челябинске на 23 процента выросла зарплата шиномонтажников из-за заморозков

В среднем профессионалы получают 77,5 тысячи рублей

В эти выходные синоптики прогнозируют снегопады, метели и сильный ветер в Челябинской области. Ранее в некоторых районах температура уже опускалась до минусовых значений. Это повысило спрос на шиномонтаж. По данным сервиса Авито, в этой сфере стало больше вакансий и, как следствие, увеличилась средняя зарплата специалистов.

В Челябинске оплата труда работников шиномонтажа увеличились в среднем на 23 процента и достигла отметки в 77,5 тысячи рублей. Это на три тысячи больше, чем средний показатель по России. Число вакансий для шиномонтажников в столице Южного Урала увеличилось на 42 процента.

Челябинск не единственный город, где работодатели значительно увеличили оплату работникам шиномонтажа. Также в топе Воронеж, где сумма в среднем достигла 100 тысяч рублей и Новосибирск, где работодатели готовы платить 85,7 тысячи.

Напомним, опытные водители советуют не медлить с «переобуванием» на зимнюю резину. Все, что автомобилистам нужно знать об этом, — в отдельном материале «Первого областного».