В Челябинске спрос на услуги шиномонтажа вырос в два раза

Приобрести российские покрышки можно по бюджетным ценам

Как только растаял на челябинских дорогах снег, автомобилисты поспешили в местные шиномонтажные мастерские. Только за последнюю неделю марта спрос на услуги по замене шин вырос в 2 раза. С приходом апреля стали формироваться очереди, а компании стали бронировать время записи на неделю вперед. ИА «Первое областное» выяснило, во сколько в этом году обойдется покупка и «переобувка» комплекта летней резины.

Очереди на шиномонтаж

Менять покрышки на автомобиле на летние можно, если средняя температура воздуха достигла +5 градусов в течение 2—3 дней.

«Неделю назад мало кто приезжал менять резину, а сейчас уже бронируем место по времени, потому что желающих „переобуться“ много, постепенно очередь нарастает. В этом году цена на услуги шиномонтажа осталась на уровне прошлого года — 1250 рублей», — пояснил работник шиномонтажной мастерской Вадим.

В гаражных боксах смена резины обойдется челябинцам в 1250—1500 рублей, не более. Но придется потратить около часа времени на замену покрышек (при наличие только одних дисков), потому что, как правило, работает бригада из двух человек. В официальных автосервисах время замены покрышек не превысит 30 минут с учетом балансировки, герметизации, подкачки колес. Стоимость будет чуть выше — от 1750 рублей за диаметр R14, 2060 рублей — за колеса R15. В более дорогих сервисах, где клиентам предлагают мягкий диван и чашечку кофе на время ожидания работ, услуги по замене резины будут стоить дороже 2,3 тысячи рублей.

Аналитики «Авито Товары» уже отмечают существенный рост спроса на летнюю резину в Челябинске. Так, за март относительно февраля 2024 года продажи летних шин в регионе выросли в 2,5 раза. Среди самых популярных покрышек «с рук» — Pirelli, на резину этого бренда пришлась большая доля продаж. Средняя цена на платформе в Челябинске за комплект из четырех — 12 700 рублей. На втором месте по популярности у автолюбителей — Yokohama по цене 11 800 рублей. Следом — Bridgestone, покупка комплекта обойдется в 13 200 рублей.

Самые популярные новые покрышки на платформе в Челябинске — Yokohama. Резина японского производителя стоит в среднем 25 700 рублей. В топ-3 у пользователей «Авито» также вошли шины от Triangle и Cordiant. Комплект из четырех колес обойдется в 31 000 и 18 900 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в целом по России лидер по росту спроса среди новых — шины китайского производства Sailun, они за месяц показали рост в 8,5 раза. В Челябинске эти покрышки стали продаваться в два раза чаще за последний месяц. Комплект из четырех новых колес в среднем стоит 24 200 рублей.





Выбор покрышек большой

Дефицита массовых типоразмеров шин на российском рынке нет. Популярностью сейчас пользуются шины российского производства и импорт из Китая. Сложнее будет заказать поставку оригинального комплекта шин Continental, Bridgestone, Michelin, производители которых приостанавливали отгрузку на российские склады из-за санкций. Но и такие шины есть в интернет-магазинах, только время ожидания доставки может составить несколько недель.

На складах дистрибьюторов сегодня сформирован большой запас продукции от российских и китайских производителей.

Наиболее бюджетные летние шины R14 от российских производителей можно приобрести от 3,8 тысячи рублей за штуку: Viatti — 4 тысячи рублей, Nokian SX3 — 5 тысяч рублей, Roadstone — 6 тысяч рублей.

Цена произведенных в России Bridgestone Ecopia R14 стартует от 12 тысяч рублей, что почти в два раза выше стоимости 2022 года. Бюджетные варианты летней резины есть у российских производителей: Алтайский шинный комбинат предлагает покрышки Forward Safari по цене 4,5 тысячи рублей, Нижнекамский завод — от 3,8 тысячи рублей за штуку.

Среди дорогих вариантов — шины R15 Roadcruza RA3200 по цене 20,3 тысячи рублей за штуку, Bridgestone Ecopia — 12,4 тысячи рублей, Pirelli Cinturato — от 6,5 тысячи рублей, Yokohama BluEarth-Es — от 7,3 тысячи рублей, Hankook — от 6,5 тысячи рублей.

«Альтернативой российским маркам шин стали в этом году китайские. Выбор очень большой — Rotalla, Ling Long и другие. При этом по качеству и по присадкам, которые использованы производителями в шинах, продукция будет более долговечной. Но ценник также играет немаловажную роль. В Китае все просто — „купил дешево — получи низкое качество“, и наоборот», — рассказал ИА «Первое областное» председатель челябинского отделения движения автомобилистов Алексей Бруй.

Запчасти в ассортименте

Как сообщили ИА «Первое областное» в международной сети автосервисов FIT SERVICE, стоимость расходных материалов и запчастей для популярных марок автомобилей за год практически не изменилась.

«Колебания были незначительны и связаны они чаще всего с валютной переоценкой, новыми логистическими цепочками или ценовой политикой крупнейших дистрибьюторов. В целом можно сказать, что рынок автозапчастей в России стабилизировался и адаптировался к новым условиям. Автовладельцы смогут найти запчасти практически на любой автомобиль, дефицита нет. Значительно расширились линейки поставщиков: на российский рынок зашло большое число новых брендов производителей запчастей», — сообщила директор международной франчайзинговой сети автосервисов FIT SERVICE Татьяна Овчинникова.

Ходовые запчасти и масла для ТО на японские и корейские марки автомобилей стали немного дешевле — на 5—10%. Снижение цен можно объяснить стабилизацией на рынке автозапчастей и возникновением профицита по конкретным позициям.

«Склады крупнейших дистрибьюторов заполнены, сформирован запас товаров по основным категориям. Кроме того, продолжают корректироваться логистические цепочки, бизнес находит более выгодные пути доставки товаров», — уточнила Татьяна Овчинникова.

При этом «расходники» на некоторые европейские и американские марки автомобилей стали дороже на 15—20%. Большинство автозапчастей импортируются в страну, поэтому существует привязка цен данных товаров к курсу. Логистические затраты по этому направлению также выросли из-за валютной переоценки.

Подготовка самой популярной марки авто «Хендай-Солярис» обойдется владельцам в этот сезон даже дешевле, чем в прошлом году, по ряду категорий: в феврале фильтр салона подешевел на 29% по сравнению с февралем 2023 года, фильтр масляный — на 30%, масло для двигателя не изменилось в цене. Для сравнения: владельцам BMW придется, наоборот, потратиться при обслуживании авто — фильтр салона подорожал на 18%, колодки тормозные выросли в цене на 18%, услуги по замене фильтра — на 43%.