В Челябинской области продажи зимних шин выросли в два раза

ИА «Первое областное» выяснило, какие типоразмеры и марки в дефиците на рынке

В Челябинской области объемы продаж зимних шин в сентябре 2024 года выросли в два раза. Высокий спрос на покрышки для китайских внедорожников — радиус таких колес R18 и больше. Прежние годы самыми ходовыми на региональном рынке были шины радиусом R15, используемые в основном для седанов. Корреспондент ИА «Первое областное» выяснила, где найти нужный размер шин и купить их выгодно.

Какие шины в дефиците

В челябинских автоцентрах, торгующих шинами и дисками, сегодня можно наблюдать очереди, что говорит о приближении зимнего сезона. Среди покупателей большинство интересуются крупными типоразмерами шин — для китайских внедорожников, но их выбор как раз и ограничен. Колеса на внедорожники в некоторых салонах предусмотрительно разместили сразу возле входа, чтобы не отвлекаться на многочисленные вопросы. Покрышки радиусом R22 и правда трудно не заметить.





«Спрашивают в основном большие колеса, радиуса R17 и больше. Продажи китайских внедорожников в 2024 году выросли, поэтому растет и спрос на шины для них. Покрышки большого радиуса представлены в основном китайскими брендами, но есть и отечественные марки, их тоже хорошо берут. В основном покупатель смотрит на итоговый ценник», — говорит менеджер в челябинском центре «Колеса даром».

Торговые полки шинных центров и склады затоварены продукцией отечественных и китайских производителей, также есть колеса под итальянскими и финскими брендами, но большинство из них производят на российских заводах. В единичных остатках на складах шины таких производителей, как Bridgestone (оригинал) и Michelin.





Наиболее бюджетные шипованные шины радиуса R14 от российских производителей можно приобрести от 4 тысяч рублей за штуку: Кама Alga — от 4 тысяч рублей, Viatti — от 5 тысяч рублей, Nokian SX3 — от 5 тысяч рублей, Roadstone — от 6 тысяч рублей.

Последние годы популярностью пользуются шины китайских брендов Rotalla, Ling Long и тайваньского Nankang. По стоимости они сопоставимы с шинами российского производства. Цена за шины R15 Nankag стартует от 5 тысяч рублей, Linglong — от 6 тысяч рублей, Rotalla SETULA — от 7 тысяч рублей.





Стоимость шин импортных брендов сохранилась на уровне прошлого года, она стартует от 6 тысяч рублей за штуку в зависимости от марки и характеристик. В этом году автовладельцы в качестве альтернативы российским и китайским покрышкам выбирают чаще итальянский бренд Pirelli. Но менеджеры предупреждают, что выпускают эти шины в России в связи с локализацией производства. Шины марки Bridgstone — одна из дефицитных позиций, на торговых прилавках таких покрышек не найти, но можно заказать. Стоимость колес Bridgstone радиусом R17 стартует от 13 тысяч рублей за штуку.

На резину более высокого ценового сегмента можно оформить предзаказ, ее доставят в центр через несколько дней со склада. Но Michelin Pilot Sport официальные поставщики уже не привезут из-за санкций.





Немного типоразмеров осталось в товарной линейке нижнекамского завода: на торговых полках в основном неходовые модели, где резина более жесткая, с однообразным рисунком протектора.

«Нет зимних шин „Кама Евро-519“, которые пользуются спросом у автовладельцев. Вместо них можем предложить другие виды покрышек от этого же производителя», — заявили в центре «Цефей».

Как изменилась цена покрышек

Как сообщили ИА «Первое областное» в пресс-службе «Авито», цена на зимнюю резину в сентябре осталась почти без изменений — рост составил всего 1% к августу. Комплект из четырех покрышек обойдется челябинскому автолюбителю в среднем в 21 тысячу рублей.

«Самыми популярными брендами зимней шипованной резины в сентябре 2024 года в Челябинске стали финские Nokian Tyres, заняли 15% в общем объеме продаж, Ikon Tyres, марка Nokian Tyres, вышедшая на рынок в марте 2023 года (14%), и японские Yokohama (8,2%)», — сообщил руководитель бизнес-направления «Запчасти и автосервисы» в «Авито» Алексей Головин.

По его словам, в топ брендов, которые стали чаще продаваться в Челябинске в сентябре относительно аналогичного периода прошлого года, вошли российские Tunga — покупали больше в два раза, итальянские Pirelli — продажи выросли на 22%, российские Cordiant — рост на 13%.

По нашим подсчетам, стоимость зимних покрышек с января 2024 года увеличилась почти на 50%. Так, в начале года приобрести шины «Кама Евро-519» можно было за 3,5 тысячи рублей за штуку, сейчас их стоимость стартует от 5,5 тысячи рублей. Аналогичная ситуация и по другим моделям.





В Челябинске есть компании, предлагающие заказать шины за 1—2 тысячи рублей за штуку, но покупателю нужно быть внимательным: покупка оформляется без учета расходов на доставку комплекта. То есть потом потребуется оплатить услуги транспортной компании. В итоге стоимость может стать еще выше.

Сэкономить на покупке шин сегодня можно, оформив заказ на маркетплейсах. С учетом купонов, действующих акций и скидок онлайн-кошельков стоимость будет на 5—10% ниже. Привезут товар прямо в пункт выдачи заказов рядом с домом.

В центрах продаж шин и дисков покупателям предлагают сразу выполнить шиномонтаж (средняя стоимость — 2 тысячи рублей), но большинство клиентов оставляют купленные шины в этом же центре на хранение на 5—10 дней (за дополнительную плату), поскольку пока на улице тепло. Эксперты советуют менять зимнюю резину на летнюю, когда среднесуточная температура воздуха достигнет +5 градусов и продержится в течение недели.