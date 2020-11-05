В Снежинске «Росатом» запустил волонтёрскую акцию помощи ветеранам отрасли в период пандемии коронавируса

Пожилым людям важно оставаться на самоизоляции.

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В снежинском РФЯЦ — ВНИИФТ, который входит в группу предприятий «Росатом», запускает волонтёрскую акцию, чтобы помочь возрастным работникам, а также ветеранам атомной отрасли во время пандемии коронавируса.

«Как вы знаете, несмотря на предпринимаемые меры, во всем мире — и Россия не исключение — ситуация с COVID-19 остаётся серьезной. Все большее количество работников 65+ и ветеранов атомной отрасли остаются на самоизоляции, и мы со своей стороны считаем необходимым обеспечить их безопасность, так как это одна из ценностей „Росатома“», — рассказали в ядерном центре Снежинска.

Поэтому всех сотрудников предприятия, а также неравнодушных, просят присоединиться к волонтерскому проекту «Мы в ответе». Задача у него глобальная — не только обеспечить людей гуманитарной помощью и решением бытовых вопросов, но и помочь в их социализации — привлечь заслуженных работников к участию в отраслевых проектах в качестве гостей и экспертов.

Однако всё же в приоритете — именно обеспечить работников старше 65 лет и пенсионеров атомной отрасли предметами первой необходимости: продуктами и лекарствами.

Отметим, что всего в Снежинском РФЯЦ — ВНИИФТ в настоящее время 290 сотрудников проходят лечение от коронавирусной инфекции. Общее число заболевших в городе — 1 155 человек.