Некачественный ремонт памятника Ленину в Челябинске довел до суда

Уголовное дело заведено по факту халатности.

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Более 14 миллионов рублей было направлено на ремонт памятника Ленину в Челябинске. В период с июня по октябрь 2018 года работы велись компанией, которая не имела лицензии и разрешения на производство работ на объектах культурного наследия.

Как следствие — челябинцы обнаружили памятник в еще более плачевном виде, чем он был до этого. Плитка начала трескаться, подтеки штукатурки были видны невооруженным глазом. Из-за этого прокуратура Челябинской области начала свою проверку.

«Установлено, что директором муниципального учреждения „Центр историко-культурного наследия“, в соответствии с муниципальным контрактом, организовано проведение ремонтных работ объекта культурного наследия регионального значения „Памятник В.И. Ленину“. При этом в текст контракта не были включены положения об особенностях приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия. Обвиняемая не осуществляла должного контроля за производством работ, зная, что научно-реставрационный отчет по проведению работ в установленном порядке в Госкомитет не направлен, понимая, что не имеет предусмотренных законом оснований для приемки выполненных работ, уведомила Госкомитет об окончании работ на объекте и 29 ноября 2018 года организовала комиссионную приемку выполненных работ, подписав соответствующие акты, что явилось основанием для оплаты контракта в полном объеме на сумму 14 миллионов 957 тысяч 100 рублей», — сообщили в ведомстве.

Затем директор данного учреждения заключила еще одно соглашение по данному контракту, но уже с другой организацией. В нем был исключен ряд работ, предусмотренных сметой.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что стоимость этой некачественной работы была завышена более, чем на полтора миллиона рублей, которые были выделены администрацией Челябинска. Но эти деньги мэрии возместили в полном объеме.

По итогу, прокуратура Центрального района Челябинска направила в суд уголовное дело в отношении директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр историко-культурного наследия». Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).