В Челябинске может появиться еще одна благоустроенная зона

Администрация проводит опрос среди жителей города.

Новая благоустроенная территория может появиться в Ленинском районе Челябинска. Напротив озера Смолино планируется разбить прогулочную аллею с велодорожками и зонами отдыха. Однако последнее слово в принятии решения - за жителями областной столицы.



Как отметил глава Ленинского района Александр Орел, в прошлом году более 70 тысяч жителей приняли участие в голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды» , определив, какие территории необходимо привести в порядок. Первое место - за «Плодушкой», на второй позиции - набережная озера Смолино.



Частично набережную сделали два года назад в районе мужского монастыря, получилось очень красивое место. Но жители мечтают, чтобы вся береговая территория была благоустроена. Поэтому и начали разработку документации и эскизного проекта. Сейчас мы приглашаем всех высказать свое мнение по этому концепту на региональном портале госуслуг. - рассказал глава Ленинского района Александр Орел.

Выразить позицию по поводу благоустройства можно на региональном портале госуслуг в разделе «Активный житель 74». По словам администрации, все пожелания будут учтены. Опрос продлится до 30 июня 2019 года.



В случае, если жители положительно отнесутся к разработанному проекту преображения набережной, в порядок приведут около 500 метров береговой линии. Часть работ могут провести уже в этом году, а на полную реализацию потребуется два сезона.

