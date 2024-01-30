В Челябинске медики бесплатно проверят родинки всем желающим

Осмотр бесплатный, записываться заранее не нужно

В пятницу, 2 февраля, жители Челябинска и гости города смогут бесплатно проверить родинки на своем теле и получить консультацию врача-дерматолога, сообщает пресс-служба областного Минздрава.

«Любое подозрительное пятно на теле может быть признаком серьезного заболевания кожи. Проверка родинок необходима, чтобы исключить или выявить на ранней стадии меланому», — говорит главный врач Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Агеева.

Кроме того, в рамках акции можно пройти анкетирование на выявление патологии углеводного обмена, измерить сахар крови и узнать свой уровень артериального давления.

Акция пройдет в пятницу, 2 февраля, с 12:00 до 16:00 в Штабе общественной поддержки Челябинской области на улице Кирова, 167.