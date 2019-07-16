За последнюю неделю в Челябинской области на воде погибли 6 детей

Всего с начала лета утонуло 12 ребят.

Сегодня, 16 июля, в Министерстве общественной безопасности Челябинской области прошло совещание, основной темой которого стало обеспечение безопасности детей и взрослых на водоёмах Южного Урала в период купального сезона. Возможной причиной такой экстренной встречи стал тот факт, что количество утонувших с начала лета уже превысило прошлогодний показатель.

В совещании приняли участие заместитель губернатора Олег Климов, а также представители руководства Главного управления МЧС России по Челябинской области, областной Поисково-спасательной службы, Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения города Челябинска. Обсуждалось множество проблемных вопросов, а также было принято решение о проведении профилактических работ по предотвращению происшествий. Планируется увеличение количества рейдов на незаконные пляжи и раздачи памяток по безопасному поведению. Кроме этого будут восстановлены аншлаги, предупреждающие о запрете плавания, а также все незаконные места для купания будут дополнительно патрулироваться сотрудниками госинспекции по маломерным судам.

«Основной причиной многих происшествий является невнимательность родителей, которые не смогли уследить за своим ребенком. Подкрепляется это тем, что большинство пострадавших купались на необорудованных для плавания пляжах, на которых не было спасателей. Также у многих детей не было средств защиты, вроде спасательных кругов или жилетов», — заявил начальник пресс-службы МЧС России по Челябинской области Егор Пахомов.

Отвечая на вопрос о том, понесут ли невнимательные родители какое-либо наказание за свое бездействие, глава пресс-службы МЧС отметил, что решение зависит от конкретного случая.

Напомним, что врип главы Челябинска Наталья Котова также поднимала вопрос о безопасности жителей на воде. В частности, было поручено включить голосовые оповещения, а также усилить контроль за работой спасателей