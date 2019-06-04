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/ В Челябинске маршрутки не вышли на рейс из-за празднования Ураза-байрам

В Челябинске маршрутки не вышли на рейс из-за празднования Ураза-байрам

На отсутствие общественного транспорта пожаловались жители города.
сегодня в 09:12
  |  Общество

Жители Челябинска пожаловались на невыход маршруток на рейс сегодня, 4 июня. Пассажиры испытали трудности, чтобы добраться до работы или учебы. Многие связали это с началом праздника Ураза-байрам.

Здравствуй праздник, Урайза-байрам, маршруток нет, народу толпы. — гласит пост в группе «Челябинский транспорт» во «Вконтакте».

Очевидцы пишут о толпах, которые стоят на остановках города, а также о нехватке маршруток, поскольку многие водители-мусульмане отмечают окончание поста в священный месяц Рамадан. На работу водители вернуться лишь к обеду, после окончания проповеди и общего намаза.

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Комментарии

Марина Антоненко
13:04, 04.06.2019
Да, если миллионный город с многочисленными заводами зависит от мигрантов, надо глубоко задуматься.
Анна Чехова
11:03, 04.06.2019
А где русские водители?
Татьяна Дедина
10:53, 04.06.2019
Каждый год одно и тоже. Пора привыкнуть
Дмитрий Драгунов
10:51, 04.06.2019
Привлечь водителей к ответственности за прогул. Наказать рублём (и транспортные компании тоже). Ибо некуй работу прогуливать
Алена Варнина
10:12, 04.06.2019
Молодцы!!!
Алексей Колобов
10:06, 04.06.2019
Андрей, сейчас все байрам празнуют.
Андрей Кузнецов
09:46, 04.06.2019
А чо русских водителей не осталось
Миша Аношкин
09:42, 04.06.2019
Погода чудесная, ходите пешком.

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