/ В Челябинске маршрутки не вышли на рейс из-за празднования Ураза-байрам

На отсутствие общественного транспорта пожаловались жители города.

Жители Челябинска пожаловались на невыход маршруток на рейс сегодня, 4 июня. Пассажиры испытали трудности, чтобы добраться до работы или учебы. Многие связали это с началом праздника Ураза-байрам.

Здравствуй праздник, Урайза-байрам, маршруток нет, народу толпы. — гласит пост в группе «Челябинский транспорт» во «Вконтакте».

Очевидцы пишут о толпах, которые стоят на остановках города, а также о нехватке маршруток, поскольку многие водители-мусульмане отмечают окончание поста в священный месяц Рамадан. На работу водители вернуться лишь к обеду, после окончания проповеди и общего намаза.