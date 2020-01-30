В Челябинске китайским студентам продлили каникулы из-за коронавируса

Пока ситуация не стабилизируется, они будут оставаться на родине.

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В Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете продлены каникулы для студентов из Китая. Это связано со вспышкой коронавирусной инфекции. Ситуацию прокомментировало руководство учебного заведения.

«Домой на новогодние каникулы уехали 35 обучающихся граждан Китая. На этой неделе руководство университета распорядилось продлить для них каникулы до 17 февраля. Если до этого времени эпидемиологическая ситуация не улучшится, то университет будет принимать дальнейшее решение», — прокомментировала специалист отдела по связям с общественностью ЮУрГГПУ Екатерина Самойловских.

При этом со всеми студентами сотрудники поддерживают связь. После того, как они получили информацию о продлении каникул, отправились сдавать обратные билеты в Россию.

Напомним, в конце декабря 2019 года коронавирус 2019-nCoV обнаружили в Китае. На сегодняшний день его жертвами стали уже 170 человек, заражено около восьми тысяч. В России подтвержденных случаев заболевания не выявлено. В Челябинской области четырех человек госпитализировали с подозрением на коронавирус, но болезнь не подтвердилась.