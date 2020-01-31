Алексей Текслер рассказал о ситуации с коронавирусом в Челябинске

Глава региона прокомментировал слухи о заболевших.

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Сегодняшнее заседание Правительства Челябинской области Алексей Текслер начал с темы коронавируса, который стремительно распространяется в Китае. Губернатор отметил, что в регионе не подтверждён ни один случай заражения новой пневмонией.

«Хочу отметить, что на сегодня на территории нашей области такого заболевания нет. Эпидемиологическая ситуация — в пределах значений, характерных для этого времени года. Правда, также нужно сказать, что динамика по гриппу за последние недели негативная», — заявил Алексей Текслер.

Глава области добавил, что сейчас нужно внимательно следить за возможным превышением эпидпорога и быть готовыми, чтобы своевременно отреагировать.

По данным Роспотребнадзора, опубликованным во вторник, 28 января, за четвертую неделю года на Южном Урале зафиксировали более 25 тысяч случаев ОРВИ и гриппа. Это соответствует уровню эпидпорога. В регионе циркулируют вирусы гриппа А и В.