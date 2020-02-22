Как в китайских ресторанах Челябинска решают проблему закрытия границы с КНР?

У владельцев общепита появились дополнительные трудности из-за коронавируса.

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С 20 февраля для граждан Китайской Народной Республики полностью запрещён въезд в Российскую Федерацию. И для многих, кто ездил домой на празднование Нового года, это стало ещё большей проблемой. Ведь в России некоторый бизнес строится именно на деловых отношениях с гражданами Китая.

Так, один из самых старейших азиатских ресторанов Челябинска, к примеру, гордится своими поварами, которые родом из Китая.

«В нашем ресторане работают только граждане Китая. Мы хорошо знаем о нынешних проблемах. Но все, кто у нас работает, уже больше года не покидали Россию», — рассказал управляющий китайского ресторана Олег Изотов.

Но не предпринять меры, в виду сложившихся обстоятельств, управленцы не могли. Поэтому абсолютно у каждого повара дважды в день измеряют температуру тела. И ресторан работает в плотной связке с Роспотребнадзором и Санэпидемстаницей.

Единственное, что поменялось — продукты. Ведь раньше их тоже доставляли из Поднебесной, так как уклон ресторана именно на азиатскую кухню, где в почёте морепродукты. Поэтому уже с января все кальмары, устрицы, креветки и так далее доставляются в челябинский ресторан из Норвегии и Индонезии. И вряд ли гости заведения смогут уловить разницу.

Как в Челябинске живётся китайским студентам, и как вузы справляются с дистанционным обучением граждан КНР, не имеющих возможность вернуться для продолжения обучения? А также как справляются представители иных сфер бизнеса в связи с закрытием границы России и Китая? Ответы на эти вопросы вы сможете узнать в программе «Время новостей. Итоги» сегодня, 22 февраля, в 21:30 на телеканале ОТВ.