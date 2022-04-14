В Челябинске к 2024 году снизят выбросы на 30%

Достижение показателей обсудили губернатор Алексей Текслер и руководство ПАО «Мечел»

В Челябинске к 2024 году количество выбросов в атмосферу снизят на 30%. Эту задачу поставил ранее президент Владимир Путин. Ее исполнение обсудили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов. Предприятие продолжит выполнение экологических соглашений, несмотря на сложности из-за санкций и кризисных явлений, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Встречу по реализации экологических соглашений губернатор Алексей Текслер провел с генеральным директором ПАО «Мечел» Олегом Коржовым 14 апреля. На совещании обсудили модернизацию производства в рамках двусторонних соглашений по уменьшению количества выбросов в атмосферу.

Работы по идут по графику. В рамках соглашения по внедрению в регионе экологического стандарта предприятия проводят переход на оборотное водоснабжение, чтобы максимально снизить сброс в реку Миасс. Также производится установка системы аспирации в четвертой доменной печи, ремонт и установка аспирации в пятой доменной печи, воздухоочистка в электрометаллургическом цехе. В цехе № 1 коксового производства идет коренная модернизация.

С 2017 года «Мечел» уже фактически снизил выбросы в атмосферу на 20 тыс. тонн.

По словам Алексея Текслера, несмотря на непростую экономическую ситуацию, важно продолжить работу по улучшению экологической обстановки в регионе.

«Хочу сказать, что в экономическом плане санкции против нашей страны — это и дополнительная возможность для предприятий. Знаю, что у комбината в этой части тоже есть свои планы, в том числе наращивание объемов производства по той номенклатуре, которая традиционно поставлялась из зарубежья. Вижу, что для „Мечела“ это будут дополнительные возможности, а значит, и рабочие места, и необходимая социальная поддержка. Я тоже на это рассчитываю и ориентирую руководство комбината на такую работу», — сказал в заключение Алексей Текслер.

Его слова подтвердил и председатель Правления ПАО «Мечел» Олег Коржов.

«Все, о чем вы сказали, я полностью подтверждаю. Мы придерживаемся того курса, что взятые обещания нужно выполнять. Заверяю, что все запланированные экологические мероприятия, безусловно, будут реализовываться, выполнены в полном объеме», — акцентировал генеральный директор.

Напомним, Челябинск и Магнитогорск вошли в лидеры среди 12 городов России, участвующих в проекте экологического стандарта в рамках нацпроекта «Экология». Речь идет не только рекультивации городских свалок, переход общественного транспорта на газомоторное топливо и работа систем мониторинга качества атмосферного воздуха.