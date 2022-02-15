В Челябинске и Магнитогорске сократят количество выбросов на 20% к 2024 году

В уральском полпредстве обсудили актуальные проблемы экологии

В Челябинске, Магнитогорске и Нижнем Тагиле к 2024 году сократят количество выбросов в атмосферу на 20%. Такой прогноз дал руководитель Уральского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Роман Тужиков на встрече с полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе Владимиром Якушевым. Города участвуют в федеральном проекте «Чистый воздух». Промежуточные итоги реализации нацпроекта «Экология» в регионах УрФО обсудили в полпредстве, сообщает пресс-служба аппарата полномочного представителя.

В ведение Уральского межрегионального управления входит Свердловская, Курганская и Челябинская области. Владимир Якушев и Роман Тужиков обсудили актуальные проблемы в сфере экологии. В рамках нацпроекта «Экология» в регионах УрФО реализуется несколько проектов: «Комплексное системное обращение с твердыми коммунальными отходами», «Чистая страна», «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистый воздух». А Нижний Тагил, Челябинск и Магнитогорск участвуют в федеральном проекте «Чистый воздух», цель которого — снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха. В числе мероприятий проекта — уменьшить на 20 процентов совокупного объема выбросов загрязняющих веществ.

По мнению руководителя управления, при сохранении темпов работ есть все возможности достичь этого показателя за два года.

«Основной акцент в мероприятиях по снижению выбросов мы делаем на модернизацию промышленных предприятий и контролируем выполнение взятых ими обязательств в рамках национального проекта „Экология“. Мы видим, что ситуация в уральских городах постепенно меняется в лучшую сторону, но мы еще находимся в самом начале пути: многое еще предстоит сделать», — отметил по итогам встречи Владимир Якушев.

Напомним, в Челябинске и Магнитогорске работают стационарные посты и передвижные лаборатории ОГКУ «Центр экологического мониторинга», они фиксируют превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосфере. Это позволяет региональному министерству экологии и надзорным ведомствам оперативно реагировать на случаи превышения производственными предприятиями выбросов и анализировать выполнение ими двусторонних соглашений по улучшению качества атмосферы в городах.