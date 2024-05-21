В Челябинске из-за технической неисправности задержан рейс в Новый Уренгой

Ожидаемое время задержки — более 16 часов

В аэропорту им. Игоря Курчатова (Челябинск) уже более чем на пять часов задерживается самолет в Новый Уренгой, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Борт компании Red wings, который должен был вылететь в Новый Уренгой рейсом 1243 в 12:40 во вторник, 21 мая, остается в аэропорту вылета в связи с технической неисправностью судна.

«Планируемое время вылета — 5:10 среды, 22 мая. То есть задержка превысит 16 часов. На рейс зарегистрировано 38 пассажиров, в настоящее время 21 из них размещен в гостинице. Оказание комплекса услуг пассажирам находится на контроле Челябинской транспортной прокуратуры», — сообщили в ведомстве.