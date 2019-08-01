В Озерске городской суд возбудил уголовное дело на водителя по статье 291 УК РФ. Мужчина предложил взятку инспектору ДПС. Теперь ему грозит один год лишения свободы условно.
Как пояснили в прокуратуре Челябинской области, 40-летний мужчина находился в алкогольном опьянении и пытался дать взятку в размере 30 тысяч рублей сотруднику ДПС. Денежные средства мужчина предлагал за аннулирование составленного на него протокола.
Мужчину задержали на месте. Помимо условного лишения свободы, на него наложен штраф в 450 тысяч рублей. Деньги с взятки, 30 тысяч рублей, конфискованы в доход государства.
Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты Рекламодателям
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Красный блокнот Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уралым Уютный дом