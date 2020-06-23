В Челябинске из-за сломанного вентиля без воды остался целый дом

Жидкости лишились 16 семей.

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В Челябинске 16 семей уже неделю сидят без воды. В доме по улице Ереванской нет ни горячей, ни холодной жидкости. Людям приходится покупать бутыли, дабы помыть посуду и сварить обед. Решить проблему некому, поскольку дом бесхозный. Год назад он остался без управляющей компании, коммунальщики отказались обслуживать ветхое здание.



Уже неделю Сергей Попов моет руки с помощью 3-х литровой бутылки. В трубах нет ни горячей, ни холодной воды. Закупаться приходится в магазинах. Такие коммунальные изыски дорого обходятся мужчине.

«Представьте себе в день надо закупиться водой просто, чтоб помыть руки, приготовить покушать. В день литров 10-15 все равно надо закупить. Вода платная. Рублей по 200 выходит в день»,— рассказал житель житель дома по улице Ереванской Сергей Попов.

В таких условиях живёт 16 семей двухэтажки по улице Ереванской. У Надежды Раин вода — на вес золота. Порисовать с ребенком, искупать сына после прогулки. Необходима и влажная уборка в эпидемию коронавируса.

«Ребенок идет гулять. Он сразу марается, пачкается. Воду покупать приходится, идти мыть его — воды вообще не напасешься. В коронавирус руки каждые 5 минут нужно мыть, то есть воды крайне много уходит»,— отметила жительница дома по Ереванской Надежда Раин.

Все ремонтные работы жители проводят за свой счет. Управляющая компания отказалась от дома. Стены здания в трещинах, трубы гнилые. Содержать такое ветхоаварийное жилье невыгодно. Однако причиной отключения воды стал простой вентиль. Его ремонт обойдётся лишь в 4 тысячи рублей.

Однако, как объяснил коммунальный омбудсмен, выход есть. Жильцам нужно написать коллективное заявление в Управление ЖКХ Челябинска. Тогда мэрия в течение 30 дней должна найти управляющую компанию.

«По закону муниципалитет в лице управления ЖКХ будет организовывать конкурс. Ровно до того периода пока у дома не появится управляющая организация»,— заявил коммунальный омбудсмен Анатолий Вершинин.

Жильцы дома на Ереванской уже планируют собирать подписи и в ближайшее время будут писать заявление в мэрию. Но замену вентиля жильцам все же придется оплатить самим. Жить без воды люди больше не могут.