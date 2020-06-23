«Детям нужна больница»: женщины Челябинска выступили в поддержку строительства хирургического корпуса

В мотивационном ролике они призывают перестать спорить и принять правильное решение.

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Жительницы Челябинска записали мотивационный видеоролик, в котором призывают прийти к консенсусу и сделать выбор в пользу строительства детского хирургического корпуса на территории медицинского городка. Они признают, что деревья в городе необходимы и бессмысленная их вырубка недопустима, но в данном конкретном случае, челябинки встали на сторону стройки.

«Сколько жизней спасет эта больница, вы себе представляете? Разве это может стоить 400 деревьев? Мне кажется каждая мама из больницы отдаст за своего ребенка даже жизнь, что можно говорить о деревьях? Конечно. деревья жаль, это старые реликтовые сосны, это ценность нашего города, но нельзя допустить того, чтобы наши дети умирали из-за некачественной и недоступной медицины», — отмечает одна из героинь видео.

Челябинка обращает внимание на то, что в больнице в настоящее время просто нет мощностей для развития. Новый хирургический корпус при ЧОДКБ поможет «развернуться» медикам, которые ежедневно спасают детские жизни.

«Я считаю, что компенсационные высадки должны быть в десятикратном размере: и они вырастут, и наши дети вырастут, и мы будем жить в чистом, счастливом и здоровом городе, с хорошей медициной, доступной каждому. Деревья можно вырастить, а жизнь ребенка не вернешь», — добавляет челябинка.

Свой выбор в поддержку строительства женщины мотивируют тем, что вернуть человеческую жизнь невозможно. Новый корпус даст надежду тысячам детей и их родителей.

«Мне кажется, протестуют против строительства этого корпуса те люди, которые никогда в жизни никого не теряли. Мы говорим сейчас о детях, об их матерях, об их родителях, которые переживают это непростое время с ними. Общаясь с родителями больных детей и фондом „Искорка“ мы знаем, насколько сложно перевезти больных детей, а затем и адаптировать их к жизни после лечения», — высказалась еще одна выступающая.

Женщины отмечают, что вырубка запланирована не ради строительства очередного жилого района или торгового центра. По их мнению, необходимо подходить к этому вопросу, включив здравый смысл.

«Никто из нас с вами не застрахован от того, что что-то может случиться вдруг. Сейчас, если мы не сможем доказать друг другу, что это важно, мы потеряем возможность для будущего, для тех детей, которым нужна эта помощь. Я считаю, что мы с вами — взрослые люди — должны принять решение о том, что детям нужна доступная медицинская помощь без опасных перевозок и транспортировок», — обращаются челябинки.

Напомним, споры о месте для строительства нового хирургического корпуса для Челябинской детской областной клинической больницы начались еще в прошлом году. Будущее здание планируют возвести на территории городского бора, в непосредственной близости с существующим зданием ЧОДКБ, чтобы соединить их воздушными коридорами. Это, по мнению проектировщиков, даст возможность более качественно оказывать комплексную медицинскую помощь в том числе и онкобольным детям.

На защиту реликтовых деревьев встали экоактивисты, которые уверены, что в Челябинске много других мест для строительства.