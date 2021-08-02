В Челябинске участок улицы Российской закроют для транспорта и пешеходов

Аншлаг установят из-за демонтажа подпорок на Ленинградском мосту

В Челябинске продолжается реконструкция Ленинградского моста. Очередной этап подрядчику АО «Уралмостострой» предстоит провести с 3 по 22 августа. За это время будут демонтированы подпорные стенки для устройства водоводов. На этот период на участке улицы Российской ограничат движение транспорта и пешеходов, предупреждает пресс-служба челябинской мэрии.

Устройство водоводов будет проводиться методом горизонтально-направленного бурения. Из-за этих работ с 8 утра 3 августа до 8 вечера 22 августа на перекрестке улицы Российской и проспекта Победы ограничат движение.

Аншлаг для транспорта и пешеходов установят в районе домов № 41, № 43 по улицы Российской. Движение транспорта ограничат по крайне правой полосе улицы Российской в обоих направлениях.

Напомним, в Челябинске также ограничат движение по проспекту Ленина.