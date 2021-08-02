В центре Челябинска из‑за ремонта трамвайных путей изменят схему движения автомобилей

Проезд ограничат на три дня — с 3 по 6 августа

Во вторник, 3 августа, подрядчик приступит ко второму этапу ремонта трамвайных путей на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга. В связи с проведением работ будет вновь изменена схема движения, предупреждают в администрации Челябинска.

«С 6:00 3 августа до 6:00 6 августа ограничивается движение транспорта по проспекту Ленина в направлении улицы Пушкина, меняется направление движения по полосам. Движение в сторону улицы Воровского — без ограничений. Движение по улице Цвиллинга в сторону Тимирязева и в обратном направлении в сторону Коммуны также ограничено», — уточнили в мэрии.

Трамваи будут двигаться в обычном режиме. Изменение схемы движения касается автомобилистов.

Водителей просят обращать внимание на временные знаки и заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать пробок на этом участке дороги.

«На 11 пересечениях закончены ремонты трамвайных путей. Сейчас продолжаются работы на пересечении проспекта Ленина и улицы Цвиллинга — должны завершить до 11 августа. Стараемся проводить ремонт в ночное время и максимально задействовать выходные дни», — сообщил замглавы Челябинска по дорожному хозяйству Максим Куляшов.

Напомним, в мае 2021 года региональный Миндортранс и администрация Челябинска утвердили перечень 26 пересечений автомобильных дорог и трамвайных путей, которые отремонтируют в текущем году.