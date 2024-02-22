В Челябинской области на карантин по гриппу и ОРВИ отправили 140 классов

Две школы полностью ушли на дистант

В Челябинской области специалисты регионального Роспотребнадзора фиксируют снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей она сократилась на более чем 12%. Между тем дети и подростки продолжают болеть. На сегодня на карантин закрыты 140 классов и две школы.

«Снижение уровня заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, в том числе среди взрослого населения на 6,5%, среди детей 7—14 лет на 22,4%, среди детей 3—6 лет на 10,4%, среди детей до 3 лет на 5%», — сообщили в ведомстве.

Между тем среди заболевших чаще встречаются случаи заражения РС-инфекциями, сезонной коронавирусной инфекцией, адено-, рино-, бока-, метапневмовирусной инфекцией, парагриппом, COVID-19.

На дистант перевели две школы и 140 классов в 65 школах области.