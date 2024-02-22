Морозную и безветренную погоду обещают жителям Челябинской области

Будет солнечно

Сегодня, 22 февраля, в Челябинской области день выдастся морозным и солнечным. Ветра почти не будет, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ранним утром будет около −30 градусов, днем температура существенно поднимется — до −14...−16 градусов. Солнечно, осадков не будет. Ветер преимущественно юго-западный до 1,6 метра в секунду.

В Челябинской области в низинах утром может быть ниже −30 градусов, а в горных районах — около −20 градусов. Днем в низинах сохранится морозная погода до −23 градусов, в горах поднимется до −8 градусов. На большей части территории температура воздуха составит −11...−16 градусов. Преимущественно солнечно. Ветер слабый неустойчивый.