В Челябинске из-за коронавируса отменили танцевальные сборы

Мероприятие перенесли на лето.

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В Челябинске в феврале должны были состояться танцевально-спортивные образовательные сборы. На мероприятие собирались приехать участники из девяти китайских провинций. Однако в связи со вспышкой коронавируса все пришлось перенести.

На таких сборах участники и гости встречаются на общих тренировках, посещают различные мероприятия, общаются и узнают историю. Специально для них проводят мастер-классы. Было принято решение не полностью отменять встречу, а перенести ее на лето.

«Решили сделать не отмену нынешнего проекта, так как были взяты билеты, оплачено питание. Мы перенесли это все на третью неделю августа, это будут как раз летние каникулы, дети приезжают на 10 дней. Здесь есть и экскурсии, и знакомство с городом и областью, исторические памятники они хотят посмотреть. А в начале сентября будет как раз у нас наш традиционный кубок губернатора, международный турнир, на который ребята, подготовившись на танцевальных сборах, уже приедут в качестве выступающих спортсменов», — рассказала руководитель детско-юношеской школы спортивных танцев Вероника Болтвина.

Напомним, ранее сообщалось, что продлили каникулы для студентов ЮУрГГПУ. Им предложили остаться на Родине, пока ситуация не стабилизируется.