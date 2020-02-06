Китайским гражданам запретили въезд на территорию России

Это сделано в целях безопасности государства.

Послушать 00:00

Правительство Российской Федерации ввело в действие распоряжение от 31 января, согласно которому МВД России и его территориальные органы, в частности Челябинская область, временно приостанавливают приём документов, оформление и выдачу приглашений на въезд в Российскую Федерацию гражданам КНР. Также приостанавливается разрешение на привлечение и использование граждан этой страны в качестве работников. Об этом медиахолдингу ОТВ рассказала начальник отдела по вопросам внешней трудовой миграции, управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Челябинской области Ульяна Татаровская.

«Управление по вопросам миграции информирует о приостановлении приёма и выдачи разрешительных документов в целях осуществления трудовой деятельности гражданам КНР. Сделано это в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ», — рассказала майор полиции Ульяна Татаровская.

Отметим, что на данный момент фактически на территории Челябинской области пребывают 760 граждан из КНР. 295 из них — студенты челябинских вузов. Все они находятся на контроле уполномоченных органов.

Напомним, что новый вид пневмонии — коронавирус 2019-nCoV — впервые был выявлен в китайском городе Ухань в конце декабря 2019 года. На данный момент заражено более 28 тысяч человек, погибло 566, а 1202 человека полностью выздоровели.