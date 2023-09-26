В Челябинске исключили доплату при переселении из аварийного жилья в новые квартиры

Новоселам не придется компенсировать выданную площадь деньгами

Челябинские депутаты в ходе заседания 26 сентября исключили доплату, которую раньше приходилось вносить переселенцам из аварийного жилья, если площадь в новых квартирах оказывалась больше. Теперь предоставляемое жилье считается равноценным старому ветхому. О решении городских народных избранников, стоящем семьям переселенцев нескольких сотен тысяч рублей, — в материале ИА «Первое областное».

26 сентября челябинские депутаты внесли изменения в положение о переселении граждан. Речь идет о расселении из аварийных домов, домов, подлежащих сносу и реконструкции. Из документа исключили пункты, которые предусматривают оплату новоселами разницы в квадратных метрах. Если горожане получили новую квартиру, которая по площади превышала старое аварийное жилье, то разницу надо было оплатить. Суммы, учитывая рыночную стоимость жилья, доходили до нескольких сотен тысяч рублей. Теперь новое жилье признано равнозначным старому.

«Решение принято с учетом того, что большинство собственников жилых помещений в аварийных домах относятся к социально незащищенной категории граждан, имеющих небольшие доходы, а также опираясь на социальную направленность политики государства, ориентированную на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, равенство всех перед законом», — пояснили в гордуме.

Напомним, в Челябинской области на год раньше завершили программу расселения из аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Последними объектами программы стали старые дома в Саткинском районе. Накануне собственники этих домов получили ключи от 60 новых квартир.