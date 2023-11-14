В Челябинске на фоне роста цен на квартиры сохраняется спрос на жилье

Среди льготных кредитов повышенный интерес наблюдается к семейной ипотеке

В Челябинске, как и практически по всей стране, продолжает расти стоимость квадратного метра жилья. Причем дорожают квартиры и в строящихся домах, и в новостройках, и на вторичном рынке. По данным «Циан», новое жилье выросло в цене за год на 53%, вторичное — на 35%. Однако спада продаж ни в одном из направлений нет. Не повлияло на спрос и изменение ставок по ипотеке без господдержки. Рынок недвижимости трансформируется, а горожане привыкают к новым условиям, отметила на пресс-конференции в «АиФ» руководитель отдела продаж ЖК «Западный луч» Юлия Тупицина.

«Клиенты привыкают к новой стоимости. Уже были такие ситуации, когда менялась цена квадратного метра. Два года назад он стал стоить 67 тысяч рублей. Тогда это казалось очень дорого. Сейчас, если бы мы предложили нашим клиентам такую цену, думаю, у нас бы выстроилась очередь. Может быть период стагнации на время привыкания к новой цене и новым ставкам. Но люди продолжают жить, жениться и разводиться, рождаются дети. В любом случае вопрос недвижимости нельзя отложить. Квартиры будут покупать, как первичку, так и вторичку»,— говорит Юлия Тупицина.

2023 год еще не закончился, а уже стал рекордным по выдаче ипотечных кредитов. За 10 месяцев в Сбербанке жители Челябинской области получили 71,36 млрд рублей по льготным программам (59% от общего объема жилищных кредитов). Годом ранее в такой же период было выдано 32,4 млрд рублей. Темп роста составил более 200%, сообщила начальник управления ипотечного кредитования и развития сервисов «Домклик» Елена Крикун. В третьем квартале текущего года было выдано 30 млрд рублей (столько же оформлено за весь 2020 год). 34% жилищных кредитов пришлось на новостройки.

«Спрос на покупку квартир в стройке увеличивается. Это связано с ростом ключевой ставки, повышением банками своих ставок. По федеральным программам на новостройки ставка утвержденная, она меньше, чем ставка для покупки вторичного жилья. Семейная ипотека увеличивает объемы. Это связано с ее расширением — оформить такой кредит могут семьи с двумя детьми. Ипотека с господдержкой популярна за счет строительства частных домов», — отмечает Елена Крикун.

Раньше ипотеку оформляли зачастую на 10—15 лет. Теперь клиенты ориентируются в первую очередь на комфортный платеж, поэтому берут жилищный кредит на максимальный срок — 25—30 лет. Средняя сумма ипотеки выросла с прошлогодних 2,08 млн рублей до 2,8 млн рублей. На первичном рынке значения выше. В прошлом году средний размер ипотеки составлял 2,96 млн рублей, теперь же — 3,46 млн рублей.

«Дорогой стал ипотечный кредит на вторичное жилье. Возможно, будет стагнация в этом направлении, и вторичка просядет. В ноябре уже стало меньше звонков. Через несколько месяцев ситуация должна стабилизироваться. На новостройки пока что действуют льготные программы. Поэтому здесь спрос растет. Пока город развивается, недвижимость будет в цене и спросе», — поясняет инвестор и финансовый блогер Максим Пыленок.

По данным участников пресс-конференции, интерес к квартирам большой площади — 100 кв. метров и более — падает. Семьи чаще всего выбирают 80 «квадратов». Для инвестиций горожане подбирают квартиры площадью 30—45 кв. метров. По-прежнему большим спросом пользуются жилые помещения в центре дома — на этажах с 9-го по 15-й. Нижние этажи традиционно дешевле, а верхние — дороже. Смотрят покупатели и на инфраструктуру в микрорайоне — она должна быть развитой и иметь все нужное в шаговой доступности.