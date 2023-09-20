Итоги работы губернатора Челябинской области Алексея Текслера за 4 года: пять историй заботы

Цифры, факты и решения, изменившие жизнь южноуральцев

20 сентября 2019 года Алексей Текслер официально вступил в должность губернатора Челябинской области. Можно много перечислять, какие прорывы произошли в регионе за эти четыре года и в каких нелегких испытаниях удалось выстоять. Цифры и факты мы собрали в специальных карточках. А здесь — пять историй о том, как решения губернатора изменили жизнь жителей Южного Урала.

О ветеране

В августе 2022 года губернатор Алексей Текслер и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали соглашение о программе развития газоснабжения и газификации Челябинской области на 2022—2025 годы. За важным документом — комфорт 22 тысяч жителей области. Именно столько абонентов получат возможность подвести к дому газ после обновления и технического перевооружения газораспределительных станций.

Проблема стояла остро долгие годы, новые абоненты не могли газифицироваться из-за нехватки объема газораспределительных станций в Златоустовском, Миасском, Карабашском округах и под Челябинском.

Источник фото: Анастасия Годына, пресс-служба АО «Газпром газораспределение Челябинск»

Так, например, в Кунашаке 76-летний ветеран труда Ражаб Карипов вынужден был трижды в день топить печь, чтобы согреть старый дом.

«Ражаб Шайхетдинович проживает в доме своего отца, ветерана Великой Отечественной войны. Дом достался моему отцу старенький. И топить в морозы отцу приходится три раза в день», — поделилась дочь Ражаба Карипова.

В местной администрации рассказали, что мощности действующей станции исчерпаны, нужно увеличивать объем подачи газа. Благодаря соглашению с «Газпромом» работа на станции «Кунашак» началась. Дом Ражаба Карипова подключат к газу до конца года.

О маленьких пациентах

Этой весной в Юрюзани по поручению Алексея Текслера открыли детскую стоматологию. До этого пациенты, которые не достигли 18 лет, ездили на прием в Катав-Ивановск. Кабинет открыли в здании детской городской поликлиники. Теперь каждый день здесь принимают по 7—8 пациентов.

Источник фото: министерство здравоохранения Челябинской области

«Раньше я работала во взрослой поликлинике. Принимать детей сложно, но интересно. И условия труда радуют: оборудование новое, современное, кабинет красивый», — говорит зубной врач Альбина Валиахметова.

О новоселах

Многодетная семья Антоновых из Копейска встретила 2023 год в новой квартире. Их старое жилье было признано аварийным. По поручению Алексея Текслера всем переселенцам из аварийного жилья стали выдавать только новые квартиры. Дом в Копейске достроили в конце прошлого года, в городе по итогам 2022 года приобрели 444 квартиры для семей из аварийного жилья.

«Метраж в новой квартире даже больше, чем был. Хорошая ванная, застекленный балкон. Все сделано качественно, подобрано со вкусом, все новое. Мы этого очень долго ждали и теперь перед Новым годом успеем переехать, нарядим елочку и всей семьей отметим праздник»,— поделилась эмоциями Татьяна Антонова, когда семья получала ключи от квартиры.

Источник фото: пресс-служба администрации Копейского городского округа

В этом году Челябинская область на год раньше завершила программу расселения из аварийного фонда, признанного таковым до 2017 года. Теперь в регионе началась работа над следующим этапом большой программы. По информации Госстройнадзора в 2019 году обманутых дольщиков было почти пять тысяч человек, а на 11 сентября 2023 год их стало чуть больше одной тысячи двухсот. С 2019 года по сегодняшний день для детей-сирот и для переселения из аварийного фонда было приобретено 5885 квартир.

О челябинцах

Анна приехала в Челябинск работать четыре года назад. Тогда областной центр предстал перед ней крупным, но довольно провинциальным городом.

«Вид у Челябинска был удручающий: серые шумозащитные экраны, неприглядные трамвайные остановочные комплексы, все вертикальные поверхности, в том числе и столбы, обклеены старыми афишами и объявлениями. Транспорт — маршрутки и трамваи, на которых я перемещалась, — разрушался почти на глазах. На тротуарах и перекрестках располагались торговцы то текстилем, то овощами. Сегодня это абсолютно другой город, здесь хочется гулять, показывать его гостям, гордиться им», — рассказывает девушка.

Алексей Текслер инициировал транспортную реформу, по которой обновляется не только весь состав автобусов, трамваев и троллейбусов, но и модернизируется вся транспортная и дорожная инфраструктура. За четыре года Челябинск наполнился новыми скверами, прогулочными площадками, современными пешеходными зонами и набережными.

«Столица Южного Урала должна стать современной и комфортной для жизни. Этого ждут люди. Предстоит большая работа в сфере транспорта, экологии, благоустройства, дорожного хозяйства», — сказал в ноябре 2019 года Текслер.

О дороге к храму

В конце XIX века в Увельском районе жители поселка Мордвиновка возвели сельский храм. Но затем священное место стало зернохранилищем, клубом, а потом и вовсе сильно пострадало от пожара. В 2019 году храм начали активно восстанавливать, из церкви вывезли экскаватором больше двух метров грязи. Восстановление проводили по архивным фотографиям. В июне этого года в восстановленном храме прошла первая служба. Кстати, после пожара строители сняли обгоревший слой и обнаружили лики святых. Теперь это стало местом притяжения верующих, которые хотят своими глазами увидеть фрески, сохранившиеся в огне.

Источник фото: пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области

Проблему представляла лишь дорога в поселок. О ремонте неоднократно просили местные жители: в Мордвиновке живет около 600 человек, многие из них каждый день ездят на работу в другие населенные пункты.

«Состояние дороги было крайне неудовлетворительное: были крупные камни, которые буквально рвали шины. Сложились проблемы с доставкой продуктов в магазины, школу и детский сад, сложно было проехать машинам экстренных служб. Село Мордвиновка с ремонтом дороги приобретает вторую жизнь»,— рассказывал глава Увельского района Сергей Рослов.

По решению губернатора Алексея Текслера в этом году участок между поселками Мордвиновка и Рождественка полностью асфальтирован, работы проводились в несколько этапов.

Пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области

Участок Рождественка — Мордвиновка ремонтируют по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и региональному проекту «Дорожный рывок». Его запустил в этом году губернатор Алексей Текслер. Только в Челябинске по «Дорожному рывку» асфальтировано 29 улиц и построено семь новых дорог. Каждый муниципалитет региона получил деньги на обновление дорожного полотна.

От редакции. На самом деле инициатив Алексея Текслера гораздо больше, о них мы рассказываем почти каждый день. Здесь мы собрали лишь малую часть из важных, но таких близких людям решений губернатора.