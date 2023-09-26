В Саткинском районе жители 12 аварийных домов получили новые квартиры

Пятиэтажку в Межевом возвели всего за полгода

В поселке Межевом Саткинского района сдали в эксплуатацию новую панельную пятиэтажку на 60 квартир, куда переедут семьи из 12 аварийных домов. Об этом сегодня, 26 сентября, Первому областному информагентству сообщили в пресс-службе администрации Саткинского района.

Трехподъездную новостройку по улице Карла Маркса возвели всего за полгода. В доме 40 двухкомнатных и 20 трехкомнатных квартир. Все жилые помещения благоустроены и сдаются с отделкой.

Дом построили по программе переселения из аварийного жилья специально для жителей Межевого из двухэтажных и трехэтажных построек, которые признали непригодными для проживания в 2015 году. Будущие новоселы уже получили ключи и осмотрели новое жилье. В ближайшее время они начнут переезд.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что с 2017 по 2023 годы в Челябинской области расселили 609 аварийных домов общей площадью 200 тысяч квадратных метров. Примерно такой же объем жилья предстоит расселить в течение ближайших нескольких лет.