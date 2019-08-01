В Челябинске ищут похищенную собаку

Тойтерьера украли возле магазина.



В Челябинске ищут 11-летнего тойтерьера по кличке Агнеша. Любимого питомца отвязали от крыльца супермаркета «Пятерочка» и унесли в неизвестном направлении. Информация о поиске собаки появилась в социальной сети «ВКонтакте».



«30.07.2019 около 21:00 девушка в черной бейсболке и спортивной кофте с тремя белыми полосками на рукавах отвязала и увела из магазина собаку породы русский тойтерьер рыжего окраса. Собака старая: 11 лет, седая. Отзывается на кличку Агнеша. Прошу обратить внимание, может в вашем дворе у кого-то появилась собака. Любую информацию просьба сообщить по телефону 89227528588 Людмила», - сообщает Александра Курчатова в объявлении о пропаже.



После того как женщина выложила объявление, на сообщение тут же откликнулись. Неизвестный сказал, что нашел собаку подходящую под описание. Злоумышленник ждал вознаграждение 10 тысяч рублей. Хозяйка поверила мошеннику и осталась без любимого питомца и без денег.



Сам инцидент произошел по улице Тимирязева 29. Теперь женщина боится, что ее питомец из-за преклонного возраста просто не сможет пережить все потрясения.



