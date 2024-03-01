В Челябинске грузовики складируют кучи снега возле жилых домов и закрытой свалки

Полигон закрыт для приемки вывезенных с городских улиц сугробов

В Челябинске грузовые автомобили складируют снег возле жилых домов и закрытой свалки в Тракторозаводском районе. Об этом информагентству «Первое областное» рассказал читатель. В пресс-службе городской мэрии сообщили, что на ЧТЗ размещена площадка для временного складирования сугробов.



Сугробы снега образовались возле дома № 63 на Бродокалмакском тракте.

«Свалка на Бродокалмакском тракте закрыта. Техники нет. Снег все равно возят», — написал в редакцию ИА «Первое областное» читатель.

В пресс-службе городской администрации ответили, что уборка и вывоз снега осуществляются в соответствии с Правилами благоустройства Челябинска. МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей города Челябинска» выдали разрешение на использование полигонов для временного использования их для сбора собранного снега. При этом снег вывозить на один из них уже нельзя. В мэрии не стали уточнять, был ли зафиксированный нашими читателями случай вывоза снега санкционированным.

«Основной полигон для складирования снега расположен на земельном участке в Металлургическом районе города Челябинска. Площадка для временного складирования снега расположена в Тракторозаводском районе города Челябинска. В настоящее время данный полигон не осуществляет приемку снега», — сказали в пресс-службе.

С наступлением тепла полигон рекультивируют, уточнили в пресс-службе.