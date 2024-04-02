В Челябинске отключат горячую воду и отопление для испытания тепловых сетей

Отключения возможны в зданиях, попадающих в контур проверок

В Челябинске пройдут испытания тепловых сетей на максимальную температуру. Проверки запланированы во всех районах города 11, 16 и 18 апреля. В связи с этим некоторые дома и социальные объекты на день останутся без горячей воды или отопления. На отдельных адресах запланировано полное отключение, сообщили в пресс-службе компании «УСТЭК-Челябинск».

11 апреля с 6:00 до 20:00 проверки пройдут на сетях Челябинской ТЭЦ‑4. Под отключение попадет ряд домов в Курчатовском, Калининском и Центральном районах.

16 апреля с 6:00 до 20:00 будут испытывать сети Челябинской ТЭЦ‑2. Отключения возможны на некоторых адресах в Тракторозаводском, Советском, Центральном и Ленинском районах.

18 апреля с 6:00 до 20:00 в связи с испытаниями на сетях Северо-Западной котельной под отключение попадет ряд домов в Калининском и Курчатовском районах.

С адресами, попадающими под отключения, можно ознакомиться здесь и здесь.

«Испытания на максимальную температуру теплоносителя — одно из мероприятий по подготовке Челябинска к следующим отопительным периодам. Они проводятся раз в 5 лет для того, чтобы проверить готовность тепловых сетей и оборудования к работе в условиях низких температур наружного воздуха. Оптимальное время — последние месяцы отопительного периода»,— рассказали в пресс-службе «УСТЭК-Челябинск».

Челябинцев просят не приближаться к местам выхода на поверхность воды и местам парения во избежание получения ожогов и травм. В случае обнаружения таких мест следует позвонить по номеру 246-40-00. Кроме того, в период испытаний в домах с некорректной работой внутридомового теплофикационного оборудования вода в кранах может стать очень горячей. Горожанам рекомендуют включать сначала холодную воду, а затем постепенно добавлять горячую.