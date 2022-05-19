В Челябинске на улице Доватора ограничат движение из-за ремонта теплосетей

Также временно перекроют участки на Шаумяна и Колсанова

В Советском районе Челябинска ограничат движение в связи с плановыми ремонтными работами на тепломагистрали «УСТЭК». Подрядчик «Интерполис» будет проводить реконструкцию участка теплотрассы по улице Доватора. Ограничение поделили на два этапа, сообщили в мэрии.

«Ограничить движение транспорта по улице Доватора от дома № 11 до дома № 17 с прекращением движения транспорта по улице Шаумяна в районе дома № 17 по улице Доватора с 8 часов утра 20 мая до 22 часов 29 мая», — говорится в распоряжении замглавы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрея Ксензова.

В рамках второго этапа ограничат движение авто по улице Доватора от дома № 11 до дома № 17 с прекращением движения транспорта по улице Колсанова в районе дома № 11 по улице Доватора. Работы будут проводить открытым способом на проезжей части.

Также в распоряжении говорится, что нарушенное благоустройство должно быть восстановлено до 23 июля 2022 года.