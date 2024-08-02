В Челябинске готовят к сдаче три обновленные дороги

Где-то осталось нанести разметку, а где‑то — завершить озеленение

В Челябинске завершаются работы на трех участках, где построили или капитально отремонтировали дороги. Объекты готовят к сдаче в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщили в пресс-службе городской администрации.



На новом участке Комсомольского проспекта от улицы Чичерина до дома № 120 проложили сети ливневой канализации, наружного освещения, положили асфальт и сделали тротуары. Рабочим осталось установить дорожные знаки и завершить озеленение.

На улице Игнатия Вандышева, на участке от Двинской до Братьев Кашириных, заменили асфальт на проезжей части и тротуарах. Там также сделали ливневку, газоны, освещение. Сейчас рабочие подключают светофоры.

«В завершающей стадии капитальный ремонт проспекта Ленина от улицы Героев Танкограда до улицы Линейной. Здесь проложили ливневые сети и установили наружное освещение, полностью обновили проезжую часть и тротуары. Украшают улицу газоны и новые растения. Подрядчик наносит разметку и устраняет ранее выявленные замечания», — сказали в мэрии.

По региональному проекту «Дорожный рывок» в Челябинске занимаются 42 улицами. Работы веду на 100 объектах улично-дорожной сети.