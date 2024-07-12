Алексей Текслер в ходе «разворота» проверил дороги в Кичигино

Сегодня глава региона работает в Увельском районе

Сегодня губернатор Челябинской области в ходе рабочей поездки осмотрит объекты социальной инфраструктуры в Увельском районе.

Первым делом Алексей Текслер оценил работу ФАПа в поселке Формачево. Глава региона пообщался с местными сотрудниками, ознакомившись с условиями и эффективностью их работы.

«Я вижу, что ФАП здесь нужен и востребован. Его главная задача — максимальный охват людей, нуждающихся в медицинской помощи. Прошу внимательно отнестись к вопросам диспансеризации местных жителей», — распорядился Алексей Текслер.

Модульный ФАП был построен и введен в эксплуатацию в марте 2023 года. Он обслуживает 225 человек, среди которых 58 детей.

Ранее в Увельском районе в 2023 году было введено в эксплуатацию еще четыре модульных ФАПа. Они находятся в поселках Мирном, Михири, Зеленый Лог и селе Кабанка.

Визит в Увельский район не обошелся без «разворота» Алексея Текслера. Глава региона проверил строительство подъездных дорог и тротуаров к новому культурно-досуговому центру в селе Кичигино. Сам центр был открыт в 2022 году благодаря федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». Новая дорога строится, ее завершат в следующем году. В августе этого года достроят тротуары.