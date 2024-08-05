В Челябинске анонсировали ремонт дорог еще на трех улицах

Рабочие занимаются объектами по всему региону

В Челябинске в ближайшее время начнут ремонтировать дороги на улицах Крамского, Ферросплавной и Грузовой. О завершенных объектах и планах по работам рассказали в пресс-службе регионального Миндора.



Сейчас в Челябинске ремонтируют 44 улицы, а также тротуары, остановки, ливневки и другие объекты. К настоящему моменту работы завершили на улице Художника Русакова и на участке Троицкого тракта. Как ранее сообщала городская администрация, проспект Ленина от Героев Танкограда до Линейной уже готовят к приемке. Активные работы идут на участке от Лесопарковой до Цвиллинга.

В Магнитогорске отремонтируют более сотни участков дорог. Работы завершены на 26 объектах. Глава города Сергей Бердников на встрече с работниками цементно-огнеупорного завода отметил, что большая работа по укладке асфальта ведется в городских поселках.

В Миндоре области также добавили, что поселковым дорогам уделяется особое внимание. В планах — 52 участка, половину из которых уже отремонтировали.

«Ремонт завершен на восьми региональных объектах. Более 300 километров нового асфальтобетонного покрытия уже появилось в регионе с начала сезона. Сейчас на них наносится разметка, устанавливаются знаки», — сказали в пресс-службе.

В этом году в области отремонтируют 800 километров дорог.