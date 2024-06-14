Восьмилетний мальчик из Южноуральска попросил Путина отремонтировать 300 метров дороги

Мальчик старается, чтобы его сестра с ДЦП могла ходить на занятия

Восьмилетний мальчик из Южноуральска Тимофей Чванов обратился к президенту страны Владимиру Путину с просьбой проложить 300 метров асфальта на разбитой дороге, сообщает пресс-служба регионального отделения Народного фронта.

Семья Тимофея живет на улице Лучистой, где несколько лет назад прокладывали дорожное полотно. Правда, благоустройство остановилось за 300 метров до дома Чвановых. Этот участок грунтовой дороги, весь в ямах и лужах, и просит заасфальтировать мальчик.

«Я записал обращение к президенту и отправил запись на горячую линию», — говорит Тимофей.

Паренек признается, что по старой дороге с трудом проезжает на велосипеде. Еще сложнее по ямам и лужам передвигаться сестре Тимофея, у которой с детства диагноз ДЦП. Три раза в неделю девочка должна ходить на занятия в реабилитационный центр. Но когда дорогу размывают дожди, их приходится пропускать.

«Дочка по обычной дороге ходит с трудом, а ходить по этой ей вдвойне тяжелее», — замечает мама Тимофея Екатерина Чванова.

Обращение мальчика к президенту поддержало региональное отделение Народного фронта. Активисты направили жалобу в прокуратуру и главе Южноуральска.

В администрации города пояснили, что на ремонт дорог каждый год Южноуральск получает около 18—19 миллионов рублей. На эти средства нельзя решить все проблемы сразу, поэтому для ремонта выбираются дороги с наибольшей транспортной нагрузкой.

«Протяженность улицы Лучистой — более одного километра, улица заасфальтирована вся. Без асфальта осталось одно ответвление, где стоят несколько домов. За день здесь проезжают несколько машин, поэтому тратить миллионы рублей на ремонт мы не можем, пока есть другие проблемные улицы с интенсивным движением: Советская, Васильковая, Ветвистая, Красная, Радонежская…» — комментирует ситуацию заместитель главы города по строительству и городскому хозяйству Сергей Клипа.

По словам Сергея Клипы, за участком дороги, который просит заасфальтировать Тимофей, идет сезонный уход: после каждой зимы его обследуют и грейдируют.