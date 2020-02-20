В Челябинске госпитализировали студента из Китая

У него поднялась температура.

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В Челябинск парень прилетел из Москвы ранним утром. После посадки сотрудница Роспотребнадзора измерила его температуру тепловизором двум пассажирам. У одного из них она оказалась повышенной. Его госпитализировали на «скорой».

«Тепловизор показал небольшую температуру, в районе 37,2 у гражданина КНР. Далее его доставили в 8 больницу. Поставили диагноз ОРВИ на данный момент. И сейчас он находится на лечении», — рассказала пресс-секретарь министерства здравоохранения Челябинской области Марина Сергеева.

При этом пассажиры рейса вопрошают: почему температуру не зафиксировали еще в «Шереметьево». Напомним, на данный момент заболевших коронавирусом в Челябинской области нет.